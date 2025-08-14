PSG remontó con épica y le ganó por penales la Supercopa al Tottenham de Cuti Romero

PSG y Tottenham disputaron una gran final de Supercopa UEFA en Friuli, estadio de Udinese. Si bien no fue el mejor de los partidos, con pasajes somnolientos, el espectacular final con remontada de Paris Saint-Germain derivó en infartantes penales.

Los franceses llegaron al duelo tras conquistar la Champions League, mientras que el elenco inglés hizo lo propio pero en la Europa League.

Lo que parecía un seguro triunfo de Tottenham derivó en remontada parisina y coronación por penales.

Tottenham golpeó primero ante un PSG apagado

La primera mitad no entregó emociones fuertes, lejos de eso el partido tardó en armarse y no tuvo un dominador claro. PSG intentó hacer su juego pero rápidamente se topó contra un Tottenham listo para cortar sus circuitos de jugo, y combativo en cada sector de la cancha.

En este contexto fueron los Spurs quienes tuvieron la primera gran chance para convertir, sin embargo el arquero Lucas Chevalier, reemplanzante de Donnarumma, bloqueó el remate del brasileño Richarlison.

El cero se terminó rompiendo para Tottenham, y a seis minutos del descanso. El arquero Vicario lanzó la pelota desde medio campo y Cuti Romero la metió al área, allí donde un rebote benefició al central neerlandés Micky van de Ven, que remató al 1-0.

Gol de Cuti Romero para estirar la diferencia de Tottenham

Cristian "Cuti" Romero estiró diferencias para Tottenham con un potente cabezazo tras centro de Pedro Porro. El central se desprendió bien de la acción y encontró algo de complicidad en el arquero Chevalier para rubricar el 2-0 en el minuto tres de complemento.

Agónica remontada de PSG para llevar la definición a los penales

Parecía que Tottenham tenía todo resuelto en Udine, por el abultado resultado y por la poca respuesta de Paris Saint-Germain. El equipo de Luis Enrique empujó más de lo que jugó pero terminó encontrando el descuento a cinco minutos del final con gol de Lee Kang-in.

El final fue a puro nervio, con PSG apurando al replegado Tottenham, y un desprendimiento de Ousmane Dembélé le permitió a Goncalo Ramos cabecear al 2-2 en el cuarto minuto de adición.

PSG ganó por penales un nuevo título internacional

El campeón de la Champions League se impuso en la serie por penales pese a que Vitinha, una de sus figuras, falló su primera ejecución, tirándola afuera.

Lucas Chevalier, arquero reemplazante de Donnarumma, quien se marchó por pedido de Luis Enrique, le atajó a Van de Ven.

Mathys Tel falló el suyo y Nuno Mendes terminó marcando el penal que le dio a PSG su quinto título en 2025, y el segundo internacional tras la obtención de la Champions.

