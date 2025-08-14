Con el debut de Francisco Comesaña, Argentina confirmó el equipo para la Copa Davis

La Asociación Argentina de Tenis confirmó la lista de convocados para la serie de Copa Davis ante Países Bajos, que se jugará el 12 y 13 de septiembre. La gran novedad es el estreno de Francisco Comesaña, el argentino de mejor presente en el circuito ATP.

Comesaña debutará en el equipo argentino

El marplatense atraviesa un momento soñado: la próxima semana alcanzará el puesto número 54 del ranking mundial, su mejor ubicación histórica. Su actualidad quedó ratificada en el Masters 1000 de Cincinnati, donde venció al gigante estadounidense Reilly Opelka y se clasificó por primera vez a los octavos de final en un torneo de esta categoría, un paso clave en su proyección.

Además de Comesaña, el capitán Javier Frana citó a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y a los especialistas en dobles Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

El equipo viajará a los Países Bajos el 7 de septiembre y contará con cuatro días de preparación antes de la serie.

Países Bajos vs. Argentina, por la Copa Davis: todo lo que tenés que saber

Los encuentros se jugarán en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3.855 personas, ubicado en la ciudad de Groningen, a 180 kilómetros de Ámsterdam. Los partidos serán el 12 y 13 de septiembre, comenzarán a las 9:00 (hora argentina) y se podrán ver por TyC Sports y DSPORTS.

El antecedente más cercano entre ambos equipos data de la primera ronda de 2009, cuando Argentina se impuso con un contundente 5-0 en el estadio Mary Terán de Weiss, en el Parque Roca.

Fuente: 442