Lionel Messi reapareció en Inter Miami tras su lesión

Lionel Messi volvió a trabajar a la par de sus compañeros en Inter Miami y completó los entrenamientos del miércoles tras la lesión muscular que lo mantuvo relegado desde el pasado 3 de agosto.

Las imágenes tomadas por la prensa en Fort Lauderdale mostraron a Messi junto al primer equipo de Inter Miami bajo las órdenes de Javier Mascherano. Más tarde el club oficializó el regreso con fotos propias.

El calendario de Lionel Messi con Inter Miami y la Selección Argentina

Messi está nuevamente disponible para Mascherano y podría regresar el próximo sábado, día en que Inter Miami recibirá a Los Angeles Galaxy.

El exigente agosto de Inter Miami, que no tuvo descanso tras su participación en el Mundial de Clubes, incluye duelos ante Tigres de México por Leagues Cup (20/08) y otras dos jornadas de MLS ante Charlotte FC (23/08) y Chicago Fire (30/08).

La liga de Estados Unidos tendrá un breve receso durante la primera quincena de septiembre, coincidiendo con la Fecha FIFA en la que se disputarán las últimas dos fechas de Eliminatorias Sudamericanas.

Se espera que Lionel Messi sea convocado por Lionel Scaloni para los partidos que la Selección Argentina dispute como local de Venezuela, el 4 de septiembre, y visitante de Ecuador, el 9 de septiembre.

Incluso el partido entre Argentina y Venezuela podría ser el último que Lionel Messi dispute en suelo argentino, al menos de manera oficial.

La proximidad de la Copa del Mundo y la todavía irresuelta renovación con Inter Miami mantienen el suspenso sobre el futuro deportivo de Messi.

Rodrigo de Paul estuvo ausente en el entrenamiento de Inter Miami

La vuelta de Lionel Messi a los entrenamientos de Inter Miami estuvo acompañada por la notable ausencia de Rodrigo de Paul, quien no fue parte de los trabajos.

Las alarmas se encendieron ante una posible lesión de cara a las Eliminatorias, sin embargo y según dieron a conocer desde Inter Miami, la ausencia de De Paul estuvo vinculada a trámites personales.

Fuente: 442