Lit Killah se habría separado de Tuli Acosta y se filtró cuál sería el escandaloso motivo

Lit Killah se habría separado de Tuli Acosta y se filtró cuál sería el escandaloso motivoESPECTÁCULOAna COHEN
Este miércoles, después de un extenso enigmático, Majo Martino confirmó al aire de Sálvese quien pueda (América) que Tuli Acosta y Lit Killah se separaron después de tres años y medio en pareja.
Según contó la panelista, el trapero habría encontrado mensajes de la campeona del Bailando con otro hombre.
“Él esta muy dolido. Creo que ella se mandó alguna, le encontró algo y...”, anunció Martino.
Como se terminaba el programa, ampliaron la información en el Instagram del ciclo que conduce Yanina Latorre: “Parece que ella se mandó alguna y él lo vio en su celular”.
Fuente: TN
