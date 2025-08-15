River no logró desplegar su fútbol en Paraguay: empató 0-0 con Libertad en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

La noche del jueves culminó con un empate: River no logró imponer su juego e igualó 0-0 ante Libertad de Paraguay, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Desde el Estadio La Huerta de Asunción, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se mostró incómodo ante los paraguayos, no logró desplegar su fútbol y todo se definirá la próxima semana.

Mientras River intentaba mantener la posesión de la pelota e ir en busca del gol, Libertad se replegó en su campo y apostó al contraataque.

Sobre el final del encuentro, se vio la mejor versión del Millonario. No obstante, todo terminó igualado en la capital paraguaya.

Sin lugar a dudas, fue un encuentro muy disputado, en el que ambos arqueros, especialmente Franco Armani, fueron las figuras del partido.

De esta manera, el pase a los cuartos de final del torneo continental se definirá en Buenos Aires, cuando ambos equipos se enfrenten nuevamente en el Estadio Monumental de Núñez, el próximo jueves 21 de agosto.

Estadísticas y minuto a minuto

Facundo Colidio se perdió el primero de la noche

En los primeros minutos del segundo tiempo, un gran pase de Juanfer Quintero habilitó a Nacho Fernández, quien rápidamente envió la pelota al centro del área. Allí apareció Facundo Colidio, pero no logró conectar bien el remate para marcar el primero en Paraguay.

20 minutos y aún no se sacan diferencias

River intenta llegar al arco rival, pero Libertad se repliega detrás de la mitad de cancha y apuesta al contraataque.

Fuente: 442