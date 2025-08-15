Dolor en el fútbol argentino: murió Ramón Maddoni, el descubridor de Tevez, Paredes y otros cracks

El fútbol argentino se conmocionó este viernes con la noticia de la muerte de Ramón Maddoni, legendario captador de talentos que dedicó su vida a descubrir y formar a los grandes jugadores que brillaron en Boca, River, Argentinos Juniors y la Selección argentina. Tenía 83 años y trabajó hasta el final en el querido Club Social Parque, entidad que confirmó su fallecimiento con un posteo en sus redes sociales.

Maddoni fue mucho más que un buscador de cracks: su nombre se convirtió en sinónimo de entrega y visión para el fútbol juvenil. El Club Parque lo despidió con un emotivo mensaje.

“Maestro de sueños y forjador de talentos. Tu pasión y entrega dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte. Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses”, publicó.

Ramón Maddoni, el incansable descubridor de cracks

En la calle Marcos Sastre 3268, sede del Club Social Parque, pasó toda su vida dedicada a nutrir de talentos al fútbol argentino. Su trabajo tuvo un impacto incalculable en clubes como Boca y River y también en la Selección argentina, donde brillaron muchos de sus pupilos.

Su nombre está directamente asociado a Carlos Tevez y Leandro Paredes, de quienes fue su descubridor directo. También formó a otras grandes figuras como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Ricardo Álvarez, Mauro Boselli, Nicolás Gaitán, Diego Placente, Esteban Cambiasso, Alexis Mac Allister y Diego Cagna, entre tantos.

Años atrás, en una nota con TyC Sports, contó con naturalidad su don para la captación de jugadores: “Yo veo correr a un pibe, lo veo patear, hacer un poco de fundamento y técnica y lo saco. Miro cómo corre y ya por la pinta me doy cuenta. Es como si hubiese nacido para esto”.

“Te amaremos por siempre”

Juan Pablo Sorín fue uno de sus primeros pupilos en reaccionar a la triste noticia y le dejó un sentido mensaje en Instagram: “Te amaré y te amaremos por siempre junto a mi familia. Fuiste y serás mucho más que un entrenador, un formador, un maestro”.

“Estuve y estaré siempre a tu lado. Tu legado será eterno. TTe quiero con el alma amigo”, escribió.

“Gracias por todo maestro”

Leandro Paredes también sumó su mensaje con una historia publicada en la misma red social. “¡Gracias por todo maestro!. Descansá en paz", publicó el campeón del mundo junto a una foto en la que lo besa en la frente.

Fuente: TN