Unión no tuvo piedad en Córdoba: goleó 4-0 a Instituto en menos de 35 minutos y se metió en la pelea por el Torneo Clausura

Tras el 0-0 entre Aldosivi y Belgrano, la quinta jornada del Torneo Clausura continuó con una goleada: Unión de Santa Fe arrolló 4-0 a Instituto de Córdoba.

Desde el Estadio Monumental Presidente Perón, en la provincia de Córdoba, los dirigidos por Leonardo Madelón arrasaron a los de Daniel Oldrá con una lluvia de goles de todos los colores.

La Gloria pasó vergüenza ante un Tatengue implacable, que lo fulminó en los primeros 35 minutos del primer tiempo con cuatro goles, aprovechando una defensa totalmente desordenada.

El segundo tiempo no siguió el mismo camino goleador y la intensidad bajó considerablemente: hubo pocas ocasiones de gol, muchas faltas innecesarias y escasa precisión en los pases.

De esta manera, Unión se llevó un triunfazo como visitante y sumó tres puntos más que importantes para escalar hasta la tercera posición del Grupo A.

Por su parte, Instituto sigue sin poder levantar cabeza: acumula cuatro partidos sin ganar y sufrió una nueva goleada en este Torneo Clausura, tras la caída ante River. Como resultado, se mantiene en el décimo puesto de la Zona B.

