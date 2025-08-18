Boca cortó la mala racha y se reencontró con el triunfo tras vencer 3-0 a Independiente Rivadavia

Este domingo en Mendoza, Boca logró romper con la peor racha sin victorias de su historia tras vencer por 3-0 a Independiente Rivadavia, en el duelo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura.

El Xeneize llevaba 12 partidos sin conocer el triunfo y hoy cortó la sequía con los goles de Ezequiel Centurión en contra, Exequiel Zeballos y Alan Velasco

Un gol y el desahogo xeneize

Boca arrancó el partido con una postura ofensiva, jugando cerca del arco rival, y aunque le costó generar chances claras un desvío a los 30' le permitió abrir el marcador.

Después de una jugada caótica en el área, Leandro Paredes capturó la pelota y lanzó un centro que se desvió en Centurión y se metió en el arco de la lepra mendocina para poner el 1-0. Fue tal el desahogo que el campeón del mundo lo gritó como propio.

Boca lo sentenció sobre el final

En el complemento, Independiente Rivadavia tenía la obligación de buscar el empate y a los 13' tuvo una clara oportunidad: Ortega sacó un tiro desde la parte derecha de la cancha, con muy poco ángulo, que fue directo al segundo palo de Marchesin y que terminó golpeando en el travesaño cuando el arquero ya estaba vencido.

Boca, por su parte, tuvo una buena chance para estirar la ventaja en los pies de Milton Giménez. El delantero picó al vacío y sacó un gran disparo que pasó por encima del travesaño.

Pasados los 40' el Xeneize logró anotar dos tantos más para sellar el ansiado y necesita triunfo que no se le daba desde hace 120 días. Primero, tras un espectacular pase filtrado de Alarcón, el Chango Zeballos llegó con pelota dominada dentro del área y definió ante la salida de Centurión para el 2-0.

Y luego, el equipo de Miguel Ángel Russo sacó un contraataque letal que terminó en los pies de Alan Velasco, quien sacó un remate que se metió en el primer palo tras una floja respuesta de Centurión.

Independiente Rivadavia vs. Boca Juniors: las formaciones

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo

Fuente: 442