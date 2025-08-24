Arranca el US Open 2025: tres argentinos debutan en la primera jornada del torneo

Con siete tenistas argentinos en competencia, este domingo comenzará el US Open, el último Grand Slam de la temporada. En el cuadro masculino estarán Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Francisco Comesaña y Federico Gómez, quien accedió tras superar la etapa de clasificación.

Por el lado femenino, Solana Sierra participará por segunda temporada consecutiva.

En la edición pasada, el italiano Jannik Sinner se consagró por segunda vez en un Grand Slam, mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka se quedó con el trofeo femenino y se consolidó entre las principales figuras de la WTA.

Duelo argentino en el US Open: Etcheverry se enfrenta a Ugo Carabelli en la primera jornada

El primer día de competencia del US Open tendrá un atractivo duelo argentino: Tomás Etcheverry (58° del ranking mundial) se enfrentará a Camilo Ugo Carabelli (43°).

Además, Mariano Navone (74°), presente por segunda temporada consecutiva en el torneo, se medirá ante el local Marcos Giron (55°), a quien derrotó esta semana en el debut del Wiston-Salem en sets corridos.

Los partidos de hoy en el US Open 2025

Camilo Ugo Carabelli vs. Tomás Etcheverry | 15.10 | Court 10 | Primera ronda

Mariano Navone vs. Marcos Giron | 16.00 | Court 11 | Primera ronda

Emilio Nava vs. Tylor Fritz (#4) | 14.00 | Louis Armstrong Stadium | Primera ronda

Novak Djokovic (#7) vs. Learner Tien | 20.00 | Arthur Ashe Stadium | Primera ronda

Ben Shelton (#6) vs. Ignacio Buse | 13.00 | Arthur Ashe Stadium | Primera ronda

Aryna Sabalenka (#1) vs. Rebeka Masarova | 14.00 | Arthur Ashe Stadium | Primera ronda

Jessica Pegula (#4) vs. Maya Sherif | 21.40 | Arthur Ashe Stadium | Primera ronda

US Open 2025 en vivo: dónde verlo por TV y ONLINE

El evento se podrá ver en vivo en la Argentina a través de ESPN 2:

Canales 102 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 622 (SD) y 1622 (HD) de DirecTV

Canales 104 (SD) y 1009 (HD) de Telecentro

Fuente: TN