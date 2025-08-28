Francisco Comesaña batalló con Cameron Norrie pero quedó eliminado del US Open

No hubo épica para el marplatense Francisco Comesaña (54) en el US Open 2025, el tiburón fue competitivo pero terminó sucumbiendo ante la jerarquía de Cameron Norrie (35) en cuatro horas.

Tres de los cuatro sets se definieron en tiebreak. El primero fue uno de los más parejos, con servicios robustos y un ajustado resultado que imprimió la tendencia a favor del británico.

La segunda manga fue la más holgada para Norrie, que se puso dos sets arriba tras ganarlo 6-3.

Francisco Comesaña hizo un buen partido pero dejó pasar las oportunidades

El Tiburón Comesaña ajustó clavijas en el tercer set y aunque dejó pasar la posibilidad de cerrarlo con su saque, terminó barriendo en el segundo tiebreak del partido con un destacado 7-0.

El cuarto set fue intenso de principio a fin, pero la muñeca de Norrie se terminó imponiendo en los momentos más calientes. Francisco Comesaña tuvo tres puntos para ponerse 2-2, pero el británico los levantó todos.

El tercer tiebreak fue el definitivo: Norrie estuvo siempre arriba y lo cerró en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, ganando 7-6(5), 6-3, (0)6-7 y 7-6(4) en exactas cuatro horas.

Ahora enfrentará a Novak Djokovic en tercera ronda.

Cómo sigue el US Open para los tenistas argentinos

Francisco Cerúndolo (19) es el único argentino que sigue comptieindo en los cuadros individuales del US Open. La mejor raqueta del país se medirá este jueves ante el suizo Leandro Riedi (435), clasiciado desde la qualy.

Fuente: 442