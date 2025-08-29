Francisco Cerúndolo sufrió una dolorosa derrota y ya no quedan argentinos en el US Open

La mejor raqueta del tenis argentino se despidió del US Open con una derrota dolorosa en segunda ronda. Leandro Riedi, número 435 del mundo y clasificado al cuadro principal desde la qualy, remontó dos sets y terminó imponiéndose.

Francisco Cerúndolo (19) cortó abruptamente su regreso al circuito tras la lesión muscular que lo marginó de Toronto y del Masters de Cincinnati. Había debutado con triunfo ante Matteo Arnaldi con la particularidad de haber hecho el camino inverso: remontar tras perder los dos primeros sets.

Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo no pudo sostener su gran ventaja y quedó eliminado del US Open

Cerúndolo era claro favorito y lo demostró en el inicio, con solvencia, ganando las dos primeras mangas. Sin embargo, el argentino fue entrando en un pozo del que no pudo salir, con muchos errores no forzados y falta de confianza.

Leandro Riedi, verdugo del español Pedro Martínez en primera ronda, no dudó en aprovechar la oportunidad que le dejó el argentino, y fue a fondo pese a su irregularidad.

El argentino tuvo momentos para retomar la ventaja tras perder el tercer set, pero dejó pasar chances concretas. Tras escapársele la cuarta manga, terminó cayendo en un quinto set donde no tuvo respuestas.

Fue triunfo de Leandro Riedi por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2.

Solana Sierra perdió contra Sorana Cirstea y quedó eliminada en la primera ronda del US Open

Ya no hay argentinos en los cuadros individuales del US Open

Francisco Cerúndolo era la última raqueta argentina en los cuadros individuales del US Open, y quedó eliminado en la segunda ronda, al igual que Tomás Martín Etcheverry y Francisco Comesaña.

El argentino tiene previsto jugar junto a Federico Gómez en el dobles masculino del US Open, que comenzará el viernes. En el cuadro también estarán las duplas Machi González/Andrés Molteni y Camilo Ugo Carabelli/Tomás Etcheverry.

Además, competirá Horacio Zeballos, el mejor doblista argentino, en dupla con el español Marcel Granollers, campeones de Roland Garros 2025.

Cerúndolo, Etcheverry, Zeballos, Molteni y Comesaña serán parte del equipo argentino de Copa Davis, que visitará a Países Bajos el 12 y 13 de septiembre.

Fuente: 442