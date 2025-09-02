Agustín Marchesín se desgarró y es baja en Boca

El 2-0 de Boca Juniors sobre Aldosivi en Mar del Plata parecía un resultado redondo para el equipo de Miguel Ángel Russo. Sin embargo, el festejo se vio opacado por las lesiones de dos futbolistas clave: Agustín Marchesín y Ayrton Costa.

Preocupación en Boca por la lesión de Marchesín

El arquero ex Lanús debió ser reemplazado luego de intentar salir jugando en una jugada arriesgada, donde acusó una fuerte molestia muscular. Este lunes se confirmó que sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda.

En las próximas horas se someterá a estudios complementarios que determinarán la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación, aunque se descarta que estará varias semanas fuera de las canchas.

La baja de Marchesín abrió un debate inmediato en el arco azul y oro: ¿tendrá una nueva chance Sergio “Chiquito” Romero? El ex arquero de la Selección viajó a Mar del Plata y estuvo entre los convocados, pero desde el cuerpo técnico entienden que Leandro Brey es hoy el principal candidato para asumir la titularidad mientras dure la ausencia del experimentado guardameta.

Por su parte, el defensor Ayrton Costa terminó el encuentro con una dolencia tras un cruce con Cervera. Aunque pudo completar el partido, el dolor persiste y será evaluado día a día. Desde el cuerpo médico confían en que podrá estar disponible en el próximo compromiso del Xeneize, dentro de dos semanas.

En Boca, la preocupación pasa por el arco: con Marchesín afuera y el futuro de Romero en duda, Russo deberá reordenar la defensa en un momento clave de la temporada.

Fuente. 442