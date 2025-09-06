Un día María Emilia "Pitu" Salerni volvió a Rafaela

En un emotivo evento celebrado en el auditorio del Hotel Parra, María Emilia Salerni, reconocida tenista juvenil argentina, recordó su destacado año 2000, que la catapultó a la élite del deporte. La ocasión reunió a familiares, amigos y colaboradores de su carrera, donde la nostalgia y el orgullo se hicieron presentes.

Hoy con 42 años, madre de tres hijos y radicada en San Francisco, Salerni compartió su felicidad por regresar a Rafaela, su ciudad natal. «Es un lugar que me conecta a una época de aprendizaje constante», expresó tras la presentación del periodista Oscar Martínez.

En 2000, Salerni logró hazañas que pocos deportistas del interior argentino han conseguido: ganar Wimbledon y el US Open, ser finalista en Roland Garros y clasificar a los Juegos Olímpicos a los 17 años. Todo esto, bajo la dirección de un cuerpo técnico local y con infraestructura limitada, lo que realza la magnitud de sus logros.

Al hablar de sus preparaciones, rememoró momentos en canchas improvisadas. «Recuerdo cuando con el Colo (Sergio Ledesma, su entrenador) entrenamos en una cancha de césped sintético en Ben Hur», comentó. Su dedicación y humildad fueron claves para alcanzar el éxito.

Durante el evento, las lágrimas de emoción de Salerni se apoderaron del ambiente mientras reflexionaba sobre sus triunfos. Reconoció que esas victorias le abrieron las puertas a los Juegos Olímpicos y rememoró su experiencia como «la niña mimada del tenis», según lo tituló un diario nacional en su época.

A lo largo de su carrera, Salerni priorizó la victoria desde su infancia, pero también enfrentó sacrificios significativos, como esperar trenes a horas intempestivas para presentar su talento en el extranjero. Recuerda con cariño sus enfrentamientos con figuras como las hermanas Williams y su tiempo entrenando en la casa de Martina Hingis.

Sin embargo, su transición a la categoría profesional representó nuevos desafíos. Salerni admitió que los resultados no igualaron sus éxitos como junior, y citó lesiones y comparaciones con Gabriela Sabatini como factores a considerar. Se retiró en 2009, a los 26 años, tras sufrir una lesión que afectó su carrera en un momento crucial.

El encuentro ratificó el cariño de Rafaela hacia Salerni, quien dejó una huella imborrable en la historia del deporte local.