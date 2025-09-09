Cande Vetrano reveló cómo vivió los rumores de engaño de Andrés Gil

Cande Vetrano asistió al estreno de la película Verano Trippin y conversó con los medios en la alfombra roja. Los periodistas no tardaron en preguntarle sobre los rumores que la vinculan con Andrés Gil y Gimena Accardi.

La actriz, con una sonrisa, afirmó que se siente "superbien" y minimizó las especulaciones sobre su relación con el padre de su hijo, Pino, y la ex de Nicolás Vázquez. “Es una cosa que pasa, cosas de la vida”, comentó con cierto aire de incomodidad.

Al finalizar la entrevista, Vetrano intentó cerrar el tema con un mensaje positivo: “¡Amor para todos!”. Durante la avant premiere, se mostró muy feliz junto a Gil, y ambos posaron juntos, evidenciando su enamoramiento.