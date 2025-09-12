Milei vetó la ley de reparto de ATN y tensó, aún más, el vínculo con las provincias

Javier Milei vetó la ley que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias.

El Gobierno argumenta que la norma pone en riesgo el equilibrio fiscal y defiende el uso discrecional de los fondos para emergencias.

El Congreso, con apoyo opositor, había aprobado la iniciativa tras reclamos de gobernadores por un reparto más equitativo.

El Senado puede rechazar el veto si logra los dos tercios de los votos, como ocurrió con otras leyes resistidas por el Ejecutivo.

El veto llega mientras el Gobierno intenta recomponer el diálogo con las provincias mediante la mesa federal y la gestión de Lisandro Catalán.

El conflicto por los ATN pone a prueba la capacidad del oficialismo para avanzar en sus reformas y negociar con una oposición fortalecida.

El presidente Javier Milei firmó este jueves el decreto que veta la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una norma aprobada por el Congreso que buscaba establecer pautas claras para el reparto de esos fondos entre las provincias. La decisión, anticipada en reiteradas ocasiones por el jefe de Estado, vuelve a tensionar la relación con los gobernadores y abre un nuevo capítulo de confrontación política apenas días después de la derrota libertaria en las elecciones legislativas bonaerenses.

El veto llegó acompañado de un mensaje político directo: para el Gobierno, la norma “pone en riesgo el equilibrio fiscal” y cercena una herramienta clave para asistir a las provincias en emergencias. Los ATN son recursos retenidos previamente a la coparticipación federal de impuestos y administrados por el Ejecutivo para situaciones extraordinarias. Los mandatarios provinciales, en cambio, sostienen que esos fondos han sido utilizados de manera discrecional y exigen reglas de distribución automáticas para garantizar equidad.

La iniciativa había logrado el respaldo de bloques opositores profundamente enfrentados al oficialismo, lo que permitió su aprobación en Diputados y Senadores. Ahora, tras el envío del decreto al Senado, la Cámara Alta podrá insistir con la ley: si alcanza los dos tercios de los votos, el veto presidencial quedará sin efecto y el reparto automático de ATN entrará en vigor. Un escenario similar ocurrió recientemente con la ley de emergencia en discapacidad, también objetada por la Casa Rosada.

La jugada de Milei genera ruido adicional porque ocurre en paralelo a los intentos del Gobierno de recomponer puentes con las provincias. La Casa Rosada había lanzado una convocatoria al diálogo federal para relanzar su agenda reformista —especialmente en materia laboral y tributaria—, un gesto que los gobernadores interpretaron como contradictorio. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, había asumido con la misión de “aceitar la relación” y evitar nuevos traspiés políticos, pero el veto amenaza con enturbiar ese esfuerzo.

En sus primeras intervenciones, Catalán buscó mostrarse conciliador y reunió en la mesa federal a mandatarios como Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes mantienen un vínculo de cooperación con el oficialismo. Sin embargo, la decisión presidencial reactiva las tensiones y alimenta el reclamo de mayores fondos para las provincias, una demanda que se ha convertido en la principal bandera de los jefes territoriales.

En los fundamentos del veto, Milei defendió la discrecionalidad del Ejecutivo sobre los ATN como una necesidad del federalismo argentino: “La posibilidad de asignar discrecionalmente los recursos del Fondo no responde a un diseño legislativo caprichoso e injustificado sino a una necesidad estructural del federalismo argentino, que requiere contar con mecanismos de auxilio excepcionales y ágiles dotados de la necesaria flexibilidad”, señala el decreto. Y agregó que el proyecto aprobado “altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de ATN y priva al Estado Nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros”.

Mientras el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se posiciona como interlocutor clave para destrabar negociaciones, el círculo presidencial apuesta a que resolver la disputa por los ATN permita avanzar en su paquete de reformas. Sin embargo, el veto endurece el clima político y pone a prueba la capacidad del Gobierno para tejer acuerdos con una oposición fortalecida y con gobernadores que ven en la distribución automática de fondos un resguardo frente a las urgencias fiscales.