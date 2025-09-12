Moyano acuerda una paritaria del 3,3% y el Gobierno la muestra como modelo para el resto de los gremios

Hugo Moyano cerró una paritaria del 3,3% en tres tramos para Camioneros, vigente de septiembre a febrero de 2026.

El acuerdo incluye un pago no remunerativo de $25.000 en septiembre, incorporado parcialmente al básico en octubre.

Gobierno y gremio revisarán el convenio en diciembre para evaluar posibles ajustes por inflación.

El Ministerio de Capital Humano presentó el entendimiento como modelo para otras negociaciones salariales.

Moyano expresó desconfianza hacia las cifras oficiales de inflación y defendió el aumento para proteger el poder adquisitivo.

El Gobierno busca usar esta paritaria como referencia para moderar futuras demandas salariales en un contexto económico sensible.

El Sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano cerró un nuevo acuerdo salarial que el Gobierno de Javier Milei ya presentó como ejemplo para el resto de las paritarias. Se trata de un incremento total del 3,3% en tres tramos que regirá durante seis meses, desde septiembre hasta febrero de 2026. La importancia que le otorgó la Casa Rosada fue tal que el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, difundió el entendimiento mediante un comunicado oficial.

El esquema contempla un aumento del 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero. Además, los trabajadores recibirán una suma no remunerativa de $25.000 en septiembre, que se incorporará parcialmente al básico en octubre por un valor de $22.000. Según el comunicado, el acuerdo “refleja el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”. Gremio y empresarios volverán a reunirse en diciembre para revisar el impacto de la inflación y evaluar posibles actualizaciones.

La Secretaría de Trabajo —dependiente de Pettovello— destacó que este entendimiento “reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”. Desde el gremio de Moyano, sin embargo, el mensaje tuvo otro matiz: a fines de agosto, Camioneros había exigido reabrir las negociaciones por la escalada de precios en junio y julio, advirtiendo que “todo indica que agosto también superará las proyecciones establecidas”, algo que luego confirmó el 1,9% informado por el INDEC.

Moyano, conocido por su estilo confrontativo, no dejó pasar su desconfianza hacia las estadísticas oficiales. Expresó “preocupación por la evidente brecha entre los índices inflacionarios publicados por el Gobierno y los precios reales que marcan los supermercados, en particular en los alimentos”. El líder sindical buscó así justificar su demanda de aumentos para evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo.

Este nuevo acuerdo llega después de una paritaria polémica firmada el 17 de junio pasado, que en principio parecía alineada con las pautas del Ministerio de Economía. Aquel convenio establecía un 3% en tres cuotas mensuales más una suma fija de $45.000 y un aporte extraordinario de $18.500 por trabajador para las dos obras sociales del gremio. Sin embargo, una cámara de pymes denunció que al incorporarse casi $40.000 al básico en julio, el incremento real trepaba al 6,4% ese mes, lo que llevó el total pactado al 8,4%, muy por encima de la pauta oficial.

Ante las quejas empresariales y el riesgo de que Economía frenara la homologación, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intervino para destrabar el conflicto. Negoció con Moyano un “acuerdo de caballeros” para que las empresas con dificultades pudieran pagar los $45.000 en cuotas. El gesto permitió que el convenio anterior fuera finalmente convalidado.

Ahora, con el 3,3% distribuido en tres tramos y una vigencia de seis meses, el Gobierno busca que este entendimiento sirva de referencia para otras negociaciones salariales que podrían tensar el clima económico y político. El oficialismo apuesta a que el bajo porcentaje pactado con uno de los gremios más poderosos del país ayude a anclar expectativas y evite una escalada en la puja distributiva, en momentos en que la inflación continúa siendo un desafío central para la administración Milei.