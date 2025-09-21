El motivo por el que El Puma Rodríguez lleva más de 30 años sin hablar con sus hijas

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, más conocido como El Puma, ha hablado nuevamente sobre su complicada relación con sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth, producto de su matrimonio con Lila Morillo. En una entrevista con ¡HOLA!, el artista abordó el distanciamiento que persiste desde su divorcio en 1986 y que ya supera las tres décadas.

El Puma atribuye el alejamiento a las tensiones surgidas tras su ruptura y su nueva vida con Carolina Pérez, con quien tuvo a su hija Génesis. Según el cantante, el rechazo que sus hijas expresaron hacia su nueva familia fue un factor clave en el distanciamiento. "Ellas saben lo que hicieron. No era contra mí, era contra Carolina y Génesis, las personas que yo amo. Si algún día reconocen ese error, tal vez se pueda hablar. Mientras tanto, yo pasé la página", afirmó.

A pesar de su firme postura, El Puma no cierra la puerta a un posible acercamiento. “Si se diera, sería en privado, sin cámaras ni show mediático. Hay que soltar, porque si no se suelta eso, la vida se va así”, comentó. El artista también recordó que incluso durante su grave estado de salud en 2017, tras un doble trasplante de pulmón, no logró reunir a su familia.

Por otra parte, Liliana y Lilibeth han respondido a las declaraciones de su padre, afirmando que nunca recibieron su apoyo en momentos críticos. Liliana expresó que quedó en la oscuridad respecto a la situación de salud de su padre: “Él siempre quedó corto como esposo y como papá. Cuando estuvo internado yo ni siquiera sabía dónde estaba”.

A pesar de los intentos de El Puma por cerrar este capítulo, el distanciamiento entre él y sus hijas mayores sigue vigente.