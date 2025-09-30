Detuvieron a Morena Rial

Morena Rial volvió a ser detenida después de que la Justicia revocara su excarcelación en el marco de la causa por robo agravado, al considerar que no respetó las condiciones impuestas.

De acuerdo al comunicado emitido por el Poder Judicial bonaerense, la joven no se presentó en el juzgado durante dos semanas ni presentó constancias que acreditaran el cumplimiento de su tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Otro de los requisitos era demostrar que contaba con un trabajo o algún medio de sustento económico, lo cual tampoco acreditó.

La acusación sostiene que habría participado en un robo bajo la modalidad de escruche, es decir, ingresar a viviendas vacías para llevarse objetos de valor, dinero o electrodomésticos.

El hecho investigado ocurrió el 18 de enero en una casa de la calle José María Moreno al 2200, en Villa Adelina, donde según el parte policial, junto con otras personas, habrían forzado una ventana para sustraer pertenencias.

Tras el hecho, y a partir de las averiguaciones, los investigadores lograron identificar a los implicados y localizar el lugar donde se encontraban. Finalmente, mediante un operativo conjunto entre la Policía de la Provincia y la Policía de la Ciudad, Morena Rial fue encontrada en un hotel ubicado en Lavalle y Cerrito, donde quedó detenida por primera vez.