Gustavo "Pulpo" Scaglione, el rosarino dueño de La Capital, es el nuevo "zar" de los medios en Argentina

Gustavo “El Pulpo” Scaglione, empresario rosarino con un creciente protagonismo en el sector de medios, se quedó finalmente con Telefe, el canal líder de la televisión argentina, que hasta ahora formaba parte del conglomerado estadounidense Paramount. Esta transacción implica la salida de un gigante internacional del mercado local y consolida la presencia de un holding originario de Rosario en el centro de la escena mediática de Buenos Aires.

Scaglione no es un recién llegado al ámbito de las comunicaciones. Su trayectoria comenzó con la compra del histórico Canal 3 de Rosario, desde donde ha expandido su red mediática al incorporar el diario La Capital, las radios LT8 y FM Vida, y participaciones en América TV y radio La Red, en colaboración con socios como Daniel Vila y José Luis Manzano.

Recientemente, Scaglione fortaleció su estrategia federal al adquirir Lados (ex LV2) en Córdoba, poniendo en valor un medio muy querido en la capital de Córdoba.

La venta de Telefe se enmarca en un contexto de reestructuración global. Paramount, que adquirió el canal en 2016 por USD 345 millones, ha decidido disminuir su presencia en América Latina. Para facilitar la venta, ha contratado a Quantum Finanzas, la consultora de Daniel Marx, con expectativas iniciales de un precio entre USD 100 y USD 120 millones.

Con una cobertura que llega al 95% de los hogares argentinos, Telefe produce más de 3.000 horas de contenido al año. Además, es responsable de siete de los diez programas más vistos en el país y cuenta con un catálogo de 33.000 horas de producciones propias. También opera Telefe Internacional, que distribuye contenido en 17 países, convirtiéndose en un activo clave de la marca.

Antes de su integración a Paramount, Telefe fue gestionado por el Grupo Telefónica, que se deshizo de sus canales de interior en años recientes.