El rol del Kun Agüero en la nueva indumentaria de Independiente

Los hinchas del Club Atlético Independiente se concentraron en la sede del club para expresar su rechazo a la llegada de la marca Atomik como proveedor de indumentaria. La Comisión Directiva aprobó un contrato que permitirá a Atomik vestir al equipo desde enero y por los próximos seis años, aunque aún no se han firmado los documentos correspondientes.

La decisión provocó una ola de indignación en redes sociales y movilizó a agrupaciones del club, que organizaron una marcha bajo la consigna “Atomikno”, en un intento por convencer a la institución de renovar su vínculo con Puma, que ha sido su proveedor desde hace 16 años.

Mientras los aficionados se reunían, el club emitió un comunicado en el que confirmó las negociaciones con Atomik, pero también dejó abierta la posibilidad de continuar las conversaciones con Puma.

En este contexto, se destacó la intervención de Sergio “Kun” Agüero, quien ha sido embajador de Puma durante más de una década. Agüero habría facilitado el diálogo entre el presidente Néstor Grindetti y representantes de la marca en Alemania, estableciendo una comunicación más directa que la que el club tiene con Puma en Argentina.

Como resultado de estas gestiones, Puma habría igualado la oferta de Atomik, que el club describe como superior, lo que podría reabrir la posibilidad de renovación del vínculo entre ambas partes.