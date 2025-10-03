River se quedó con el último cupo a semifinales

River Plate se clasificó para las semifinales de la Copa Argentina tras derrotar 1-0 a Racing Club en un partido disputado en el nuevo estadio de Rosario Central. El triunfo permite al equipo dirigido por Marcelo Gallardo avanzar entre los cuatro mejores del torneo, algo que no lograba desde 2019.

El encuentro fue intenso y muy disputado, pero River golpeó temprano. El gol decisivo fue anotado por Maximiliano Salas, exjugador de Racing, quien había suscitado controversia por su reciente traspaso a la institución de Núñez. A pesar de los intentos de Racing por empatar, River supo mantener su ventaja y defender su arco efectivamente.

Con este resultado, River se prepara para enfrentar a Independiente Rivadavia en la próxima fase, mientras que el otro semifinalista de la otra llave saldrá del duelo entre Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.