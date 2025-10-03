Chiqui Tapia fue designado como presidente de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ha sido nombrado nuevo titular de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA. La designación se hizo oficial en una reunión del Consejo de la FIFA celebrada este jueves en Zúrich, donde también se anunciaron la inclusión de otros cuatro dirigentes argentinos en diferentes comisiones.

La Comisión de Reglas de Juego es clave dentro de la FIFA, ya que se encarga de evaluar y proponer modificaciones al reglamento del fútbol y su implementación en competiciones oficiales. Con este nuevo cargo, Tapia refuerza su influencia en el ámbito futbolístico, elevando también el perfil de la AFA en la estructura directiva de la FIFA.