Chiqui Tapia fue designado como presidente de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ha sido nombrado nuevo titular de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA. La designación se hizo oficial en una reunión del Consejo de la FIFA celebrada este jueves en Zúrich, donde también se anunciaron la inclusión de otros cuatro dirigentes argentinos en diferentes comisiones.
La Comisión de Reglas de Juego es clave dentro de la FIFA, ya que se encarga de evaluar y proponer modificaciones al reglamento del fútbol y su implementación en competiciones oficiales. Con este nuevo cargo, Tapia refuerza su influencia en el ámbito futbolístico, elevando también el perfil de la AFA en la estructura directiva de la FIFA.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei y Macri vuelven a reunirse en Olivos en busca de acuerdos para garantizar gobernabilidad
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Fuerza Patria y Provincias Unidas se disputan el voto federal en el centro del país
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Te puede interesar
Lo más visto
El legado imborrable de Hugo “Flaco” Riberi: una pérdida irreparable para el fútbol regional
Agencia de Noticias del InteriorDEPORTES
Grabois volvió a apuntar a Espert por presunto financiamiento narco y reabre la polémica política
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Manes acusa a Milei de un pacto con el kirchnerismo y alerta sobre la narcopolítica
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Espert responde acusaciones por fondos vinculados a Fred Machado y recibe respaldo de Milei
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA