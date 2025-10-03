Lionel Messi presentó a la nueva pelota del Mundial 2026

La FIFA y Adidas han presentado la pelota oficial del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio. El balón, llamado “Trionda”, fue exhibido con la participación de Lionel Messi.

El diseño incluye, además de blanco, los colores de las banderas de los tres países anfitriones: azul, rojo y verde. “Cada parte del balón representa de manera significativa a cada país, incluyendo una hoja de arce roja para Canadá, un águila verde para México y una estrella azul para EE. UU.”, explicó la cuenta oficial del torneo.

Este modelo busca combinar la tradición y la tecnología de los balones que han marcado la historia de la Copa del Mundo, y pretende ofrecer una nueva experiencia a los futbolistas en cada remate.