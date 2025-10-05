¿Por qué Pampita no fue a la peregrinación a Luján 2025?ESPECTÁCULO Julia VOSCO
Este sábado se llevó a cabo la peregrinación a Luján 2025, un evento habitual al que este año no asistió la modelo Carolina Ardohain, conocida como Pampita. Devota de la Virgen de Luján, Pampita suele participar en la ceremonia para rendir homenaje a su hija Blanca, quien falleció el 8 de septiembre de 2012.
En esta ocasión, la modelo se encontraba de viaje con su amiga Sonia Alfieri. A pesar de su ausencia en la peregrinación, Pampita hizo un recordatorio en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, compartió una selfie junto a su amiga frente a una iglesia en Estados Unidos, acompañada de un mensaje que decía: “Siempre con nosotras y siempre con vos”, junto a un sticker de la Virgen.
