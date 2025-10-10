Cami Homs contó por primera vez que perdió un embarazo cuando estaba con De Paul: “No me animaba a decirlo”

Cami Homs se convertirá en mamá por tercera vez, ya que espera un hijo junto al futbolista José Sosa. Más allá de este gran momento, eligió contar por primera vez uno de los momentos más dolorosos de su vida.



La influencer, quien atraviesa por el último tramo de su etapa de gestación, contó que para ella, los primeros meses son cruciales, porque sufrió una experiencia que la marcó de por vida, durante su relación con Rodrigo De Paul.

“Nunca me terminé de relajar en ningún embarazo, sobre todo en la primera etapa, en ninguno de los tres, porque yo perdí un embarazo”, explicó sobre la situación que atravesó antes de los nacimientos de Francesca y Bautista.

Ante el asombro de sus interlocutores, profundizó, visiblemente afectada por los recuerdos. “Era mi primer embarazo, estaba completamente sola, me fui a hacer una ecografía sola y me dijeron ‘mirá que el bebé ya no tiene latidos’. Fue una situación horrible, me tuvieron que operar, quedé internada porque tuve una hemorragia tremenda”, relató.

Luego, Homs comentó que aunque es una historia muy personal y dolorosa, abrir su corazón le permite de alguna manera acercarse a todas las mujeres que pasaron por un proceso similar: “Nunca me animé a decirlo porque es algo horrible, pero es lo más natural que a una mujer le puede pasar”.

Para cerrar, extendió un mensaje esperanzador a las oyentes del ciclo que quieran ser mamás: “No tienen que frustrarse, no se tienen que rendir, tienen que seguir intentándolo. A seis de diez mujeres les pasa, no quiero asustar a ninguna mujer que quiera ser madre, es probable que te pase y no vas a ser rara, no te tenés que castigar porque es algo normal de la vida”.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.