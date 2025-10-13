La interminable ovación que recibió Donald Trump en el parlamento israelí tras la liberación de rehenes y el cese del fuego

El presidente estadounidense Donald Trump recibió una ovación de pie de más de tres minutos por parte de los legisladores israelíes al ingresar este lunes al pleno de la Knesset, en un día histórico marcado por la liberación de los últimos 20 rehenes sobrevivientes en manos de Hamas.



Trump llegó al parlamento israelí cinco minutos antes de las 13:00 hora local, en medio de un clima de profunda emoción dentro y fuera del recinto. La visita se produce tras 738 días de cautiverio de los rehenes y coincide con el fin de la guerra en Gaza bajo un acuerdo de alto el fuego negociado por el mandatario estadounidense.



“Hoy los cielos están en calma, las armas callan, las sirenas se han apagado y el sol sale sobre una tierra santa que por fin está en paz”, declaró Trump ante el pleno. “Esta tierra y esta región, si Dios quiere, vivirá en paz por toda la eternidad”.



El presidente estadounidense enfatizó que su objetivo no se limita al retorno de los rehenes, sino a mantener el acuerdo y hacerlo duradero. “Esto no es solo el final de una guerra, es el final de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza, y de Dios”, afirmó. “Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”.

El ejército israelí confirmó que recibió a los últimos 13 rehenes después de que un primer grupo de siete llegara más temprano el mismo día. Los anuncios provocaron escenas de júbilo, abrazos y llanto entre miles de personas que esperaban en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv.



Antes del discurso de Trump, el primer ministro Benjamin Netanyahu calificó al presidente estadounidense como “el mayor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca” y enumeró sus principales logros: el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, su postura firme en la ONU frente a las acusaciones contra Israel, el respaldo a los derechos israelíes en Cisjordania, la mediación en los Acuerdos de Abraham y la decisión de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán.

El líder de la oposición, Yair Lapid, también dirigió palabras al presidente estadounidense. “Señor presidente, usted ha salvado las vidas de nuestros rehenes. Pero ha salvado mucho más”, declaró Lapid. “Ha salvado las almas de los afligidos cuyos seres queridos ahora serán llevados a casa para ser enterrados. Ha salvado a miles de soldados que ahora no caerán en combate. Y ha salvado a millones de personas de los horrores de la guerra”.

Trump llegó a Israel a las 9:30 de la mañana y fue recibido en el aeropuerto Ben-Gurión por el presidente Isaac Herzog y el primer ministro Netanyahu. La agenda oficial incluyó reuniones privadas con Netanyahu y familias de los rehenes liberados, además de su intervención en la Knesset.

Tras su paso relámpago por Israel, el presidente estadounidense viajará a la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, donde copresidirá junto al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi una cumbre con más de 20 líderes mundiales. El encuentro busca firmar formalmente el acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza y sentar las bases para una nueva etapa de estabilidad en Medio Oriente.

El acuerdo negociado por Trump representa un avance significativo después de más de dos años de conflicto, aunque no implica el desarme inmediato de Hamas ni una retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, desafíos que quedarán para las siguientes fases de implementación del plan de paz.

