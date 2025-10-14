Milei llegó a EEUU para mantener la reunión bilateral con Donald Trump

El presidente Javier Milei arribó este martes por la madrugada a EEUU desde Aeroparque para reunirse en Washington con su par Donald Trump en la Casa Blanca, luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmara la asistencia financiera otorgada a la Argentina que consistirá, principalmente, en un intercambio de monedas por u$s20.000 millones.

Según supo Ámbito, el jefe de Estado viajó junto al equipo económico y al titular del Banco Central, Santiago Bausili. Finalmente, quien no fue de la partida es el vocero presidencial Manuel Adorni.

La agenda oficial de Milei este martes comenzará a las 12 (14 de la Argentina), hora pactada para el encuentro entre ambos presidentes en la Casa Blanca, donde firmará el libro de honor. Más tarde, ambos participarán de un almuerzo con las comitivas de cada país.

Finalmente, según está estipulado en la agenda del Presidente, Milei será despedido por Trump a las 13.45 (15.45 hora argentina) y a las 17 (19 de nuestro país) estará presente en una ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el referente de ultraderecha asesinado de un disparo en la Universidad del Valle de Utah el pasado 10 de septiembre.

Tras las distintas ceremonias y actividades, el Presidente emprenderá su regreso por la noche de este martes, exactamente a las 22 horas y se espera que su llegada al país sea a las 8 de la mañana del día siguiente.

El embajador de EEUU en Argentina anticipó que "se avecinan emocionantes oportunidades para ambas naciones"

Previos al encuentro entre Trump y Milei, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, anticipó que "se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones".

“Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando las inversiones y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!”, afirmó Lamelas a través de una publicación en su cuenta de X.

El Gobierno apunta a que este encuentro concluya con anuncios de acuerdos comerciales y financieros que respalden la economía nacional. En ese sentido, se especula con que se podrían formalizar reducciones arancelarias en unas 100 posiciones de comercio exterior, con tarifas que variarían entre 0 y 10%.

También anticipan un anuncio de respaldo del Tesoro de EEUU como parte del paquete de apoyo económico, un tema que ya generó expectativas en las últimas semanas.

Fuente: Ámbito