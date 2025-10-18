Nico Vázquez explicó cuando se dio cuenta que sentía algo por Dai Fernández

Nico Vázquez ha confirmado su relación con Dai Fernández, compañera de elenco en Rocky. En una reciente entrevista con el periodista Rodrigo Bar para el programa Sálvese quien pueda (América), Vázquez explicó cómo comenzó a ver a Fernández como algo más que una amiga.

"¿El amor surgió de acompañarse en este duelo?", preguntó Bar. Vázquez respondió afirmativamente, señalando que la contención emocional fue crucial durante este tiempo difícil. "Es hermoso sentirte contenido y tener a alguien en quien confiar, especialmente siendo famoso", comentó el actor.

Vázquez destacó que su amistad se transformó en un "vínculo muy fuerte", lo que los llevó a cuestionarse sus sentimientos. "Te preguntás 'es mi amiga, mi mejor amiga'. Pero llega un punto en que te das cuenta de que te está pasando algo y a ella también. ¿Qué hacemos? ¿Lo vivimos o nos castigamos?", reflexionó.

Así, el actor dejó en claro que su relación, que comenzó como una amistad durante un momento de contención, ha evolucionado en un romance que ambos están dispuestos a explorar.