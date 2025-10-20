La llamativa foto que Mauro Icardi eligió para saludar a su mamá en su día

Mauro Icardi dedicó un emotivo mensaje por el Día de la Madre a su mamá, Analía Rivero, y a su actual pareja, la China Suárez. En sus historias de Instagram, Icardi publicó una imagen abrazando a Suárez, madre de Rufina, Magnolia y Amancio, con el mensaje: “Feliz día a esta gran mamá”.

También compartió una foto junto a su madre, en la que ambos sonríen y se miran cómplices, acompañada del deseo: “Feliz día, mamá”. Sin embargo, la elección de esta imagen llamó la atención de los usuarios, ya que fue tomada el día de su boda con Wanda Nara, su expareja y madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Los comentarios en redes sociales interpretaron la selección de la foto como un posible “doble mensaje”, destacando el hecho de que podría ser la única imagen disponible, lo que generó especulaciones sobre su relación con Nara.