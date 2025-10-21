El respaldo de una leyenda de la Fórmula 1 para Colapinto

La maniobra de Franco Colapinto sobre su compañero Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos ha generado controversia. Mientras el equipo Alpine criticó abiertamente al piloto argentino por el adelantamiento, dos destacados exfuturos de la Fórmula 1 salieron en su defensa.

David Coulthard, subcampeón mundial en 2001 y actual comentarista de F1 TV, fue contundente durante la transmisión oficial. “Hay mucho en juego, incluso fuera de los puntos, para que Colapinto demuestre que puede igualar a Gasly. Eso es correr”, afirmó. Coulthard celebró la maniobra como una muestra de la determinación necesaria en la competición, destacando que fue un adelantamiento limpio.

Por su parte, Jolyon Palmer, ex piloto de Renault, también respaldó a Colapinto. Señaló que el adelantamiento fue “muy fácil” y criticó a Alpine por sus órdenes de equipo que buscan asegurar posiciones bajas, ironizando sobre la importancia de mantener el 17.º y 18.º lugar.

En medio de esta controversia, el equipo Alpine convoca al argentino a una reunión interna para evaluar el incidente y considerar posibles sanciones. Este episodio no solo puede afectar la relación de Colapinto con la escudería, sino que también pondrá a prueba la autoridad del nuevo director deportivo, Steve Nielsen, quien realizó la crítica pública.

A pesar de la situación, el apoyo de figuras como Coulthard y Palmer refuerza la idea de que la pasión por competir sigue siendo un elemento central en la Fórmula 1.