Atlético de Madrid sufrió una humillación en Champions

La UEFA Champions League regresó tras un receso de 20 días con la tercera fecha, destacándose este martes la contundente victoria del Arsenal sobre el Atlético de Madrid, que terminó 4-0.

En el Emirates Stadium de Londres, el equipo inglés, bajo la dirección de Mikel Arteta, superó al Atlético, entrenado por Diego Simeone. Aunque el primer tiempo se caracterizó por un intercambio constante de oportunidades, el partido cambió drásticamente en la segunda mitad.

A pesar de contar con una delantera argentina destacada que incluía a Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nicolás González, el Atlético no pudo contener el ataque arrollador del Arsenal. En apenas 13 minutos, los Gunners marcaron cuatro goles: Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli anotaron primero, seguido por un doblete de Viktor Gyökeres, sellando así la victoria.

Este despliegue ofensivo dejó al equipo de Simeone y a sus aficionados atónitos, intentando comprender la rápida caída en el rendimiento. Con esta derrota, el Atlético acumula dos caídas consecutivas en el torneo y se encuentra ahora en la posición 18, con solo tres puntos, complicando sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.