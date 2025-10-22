Daniela Celis y Thiago Medina hablaron de su vínculo tras superar un mal momento

Thiago Medina y Daniela Celis abordaron el estado actual de su relación tras el alta médica de Medina, quien estuvo 28 días internado debido a un accidente de moto. Durante una entrevista en el programa LAM (América), Celis rememoró la separación que atravesaron en los meses previos al incidente, indicando que la relación había estado muy distanciada.

"La vida nos sorprende constantemente. Ya no me preocupo por lo que vendrá; disfrutamos del momento y del día a día", expresó Celis, subrayando la importancia de valorar cada experiencia, ya sea positiva o negativa.

Ante la consulta de Yanina Latorre sobre si estaban bien como expareja o potencial futura pareja, Thiago respondió: "Como sea, estamos bien". Celis aclaró que aún no han discutido el futuro de su relación, enfatizando que la prioridad es la recuperación de Thiago y el respeto por su espacio.