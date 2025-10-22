"Chuchi" Molina: “Estas elecciones pueden darle sensatez al Congreso Nacional”

Adriana “Chuchi” Molina destacó que las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo serán decisivas para Santa Fe. Según la dirigente, estas elecciones representan una oportunidad única para consolidar un espacio político que pone el foco en el futuro y en las necesidades reales de la provincia.

“Son elecciones muy importantes, donde tenemos la oportunidad de tener una diputada nacional como Gisela Scaglia”, señaló Molina. La dirigente resaltó que Scaglia forma parte del gobierno provincial y conoce en profundidad los desafíos y prioridades de Santa Fe.

Molina describió a Provincias Unidas como un espacio que surge desde el interior productivo, sin ser un simple “rejunte de políticos”, y que reúne gobernadores de distintas fuerzas políticas: justicialistas, radicales, PRO y vecinalistas. Su objetivo, explicó, es generar desarrollo a través de la obra pública, la educación, la seguridad y el crecimiento de la provincia.

Para Molina, el voto de los santafesinos no solo consolidará a Provincias Unidas, sino que permitirá que el Congreso Nacional escuche la voz del interior. “Si logramos tener diputados, podremos marcar el rumbo hacia un país más equilibrado y sensato”, indicó.

La experiencia de gestión que respalda la candidatura

La dirigente recordó la experiencia de Unidos para Cambiar Santa Fe, un espacio que, según Molina, demostró que la política puede transformarse en gestión efectiva. “No es solo control electoral; es pasar a la gestión con resultados concretos”, afirmó.

Molina insistió en la importancia de participar en los comicios. “Cada voto cuenta. No hay 27 sin 25. Estas elecciones legislativas son clave para darle sensatez al Congreso Nacional”, dijo. Para ella, los ciudadanos buscan respuestas, no confrontación ni gritos.

Sobre la polarización política, Molina señaló que la grieta ha generado daños importantes. “Para superarla se necesitan valores, principios y un plan claro. Provincias Unidas ofrece eso”, sostuvo, destacando la diferencia con otros espacios polarizados como La Libertad Avanza o Fuerza Patria.

Molina recordó que Provincias Unidas es un espacio reciente, con apenas dos meses de conformación, y subrayó la relevancia de la participación ciudadana para consolidarlo. “Es clave que votemos a Gisela Scaglia y a nuestro espacio para que esta alternativa crezca y se consolide en Santa Fe y en el país”, indicó.

Obras públicas, educación y desarrollo como eje del futuro

La dirigente vinculó la participación electoral con la gestión concreta de la provincia. Destacó que la obra pública no solo implica construcción, sino desarrollo productivo y seguridad vial. “Ir a las rutas nacionales permite ver la diferencia que hace una gestión eficiente”, afirmó.

Molina resaltó la importancia de la educación como motor de transformación. Mencionó la creación de la nueva sede de la Escuela Echeverría en el norte de la ciudad, con más de 11 aulas, aulas taller, gimnasio y cursos profesionales para jóvenes y adultos. “La educación es revolucionaria y fundamenta el crecimiento de nuestra provincia”, sostuvo.

Asimismo, destacó más de 30 obras provinciales en la ciudad de Santa Fe, que incluyen pavimento, iluminación y bicisendas. Para Molina, estas iniciativas reflejan la visión de desarrollo que propone Provincias Unidas.

La dirigente insistió en que estas elecciones no solo son un acto democrático, sino una oportunidad para consolidar un espacio político que apuesta al futuro. “Hay que votar a Gisela Scaglia y a Provincias Unidas. La boleta horizontal representa un proyecto de gestión, no solo electoral”, enfatizó.

Molina concluyó haciendo un llamado a la participación consciente. “El voto es un derecho, una responsabilidad y una oportunidad. No podemos dejar pasar esta chance de fortalecer una alternativa que defiende educación, seguridad y desarrollo en nuestra provincia”, finalizó.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.