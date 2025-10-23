Andrés Malamud anticipa una victoria parcial de Milei y plantea tres posibles estrategias tras las elecciones

Malamud pronosticó que el Gobierno “ganará y perderá a la vez” en las legislativas.

LLA duplicaría sus diputados y más que duplicaría sus senadores.

El politólogo distinguió tres estrategias posibles: Karina, Javier y Santiago.

Afirmó que Milei deberá negociar con gobernadores y sectores opositores.

Advirtió que la estabilidad dependerá de la capacidad para tejer alianzas.

Señaló que Argentina depende simultáneamente de China y de Estados Unidos.

Durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el politólogo Andrés Malamud ofreció un análisis sin eufemismos sobre el panorama político argentino de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo. Con su estilo directo, resumió el escenario con una frase que despertó atención entre empresarios y analistas: “El Gobierno va a ganar y perder a la vez”.

Según explicó, La Libertad Avanza (LLA) no sólo consolidará su base electoral, sino que ampliará su presencia en el Congreso, incluso en provincias donde no logre imponerse. “El Gobierno va a ganar un número suficiente de provincias y perder en otras, en las que también meterá legisladores”, señaló. En términos concretos, proyectó que el oficialismo duplicará su número de diputados y más que duplicará el de senadores, alcanzando “entre sesenta y setenta diputados” y “de doce a quince senadores”, un avance significativo respecto de la composición actual.

Malamud insistió, no obstante, en que los comicios del domingo no deben leerse como una elección nacional. “Cada provincia es un mundo”, dijo. “En la mayoría de los casos, Milei no compite contra el kirchnerismo, sino contra los gobernadores, que también son populares. Es una disputa entre oficialismos: el nacional versus los provinciales”.

El politólogo advirtió que el verdadero interrogante se abrirá recién después del domingo: qué hará el Gobierno con su nuevo contingente legislativo. En ese sentido, planteó tres posibles estrategias que —según su visión— marcarán el rumbo político del oficialismo en el Congreso.

La primera, denominada “estrategia Karina”, responde a la lógica del impulso interno del espacio libertario: “Vamos por todo con lo nuestro, con lo violeta”. Sin embargo, aclaró que ese camino “no alcanza”, ya que no permitiría al Gobierno alcanzar el tercio necesario en ninguna de las cámaras para garantizar la defensa de vetos o decretos.

La segunda opción, a la que llamó “estrategia Javier”, se orienta a construir una minoría de bloqueo, capaz de sostener vetos presidenciales y evitar eventuales juicios políticos. “Con un tercio en Diputados y aliados, se puede gobernar con estabilidad”, resumió Malamud.

La tercera, y quizás más pragmática, fue bautizada como “estrategia Santiago”, en alusión al asesor presidencial Santiago Caputo. Se basa en tejer acuerdos con sectores opositores para conformar mayorías circunstanciales que permitan aprobar leyes y avanzar con las reformas estructurales. “No hay reformas por decreto ni por veto —advirtió—; las leyes requieren votos, y esos votos no se consiguen sólo con aliados, sino también con opositores”. Recordó que esa táctica ya se ensayó con la Ley Bases, donde el Gobierno logró el apoyo de provincias peronistas como Tucumán, Salta y Catamarca.

Para Malamud, la gobernabilidad de los próximos meses dependerá de la capacidad del Gobierno para recomponer alianzas y gestionar las tensiones internas. “Si hay una Argentina que se reforma a partir del lunes, será la que cruce el pasillo y divida a lo que tiene enfrente, en lugar de dividirse a sí misma”, advirtió, en alusión a las fricciones entre libertarios, radicales y sectores del PRO.

Antes de abordar el escenario electoral, el analista contextualizó su visión dentro de un marco global: mencionó el descongelamiento del Ártico, la transición demográfica y la revolución tecnológica como transformaciones simultáneas que condicionan la política internacional. “Vivimos tres cambios disruptivos al mismo tiempo. Todos pensamos que esta vez el mundo es distinto, y puede que tengamos razón”, expresó.

En el terreno geopolítico, Malamud destacó que Argentina se mueve entre dos dependencias simultáneas: “Dependemos de China para los mercados y los swaps, y de Estados Unidos para el rescate financiero. Lo que está consiguiendo Milei es casi un milagro”. Sin embargo, advirtió que el margen de maniobra es limitado: “No queda mucho tiempo en que Estados Unidos pueda salvar a un país tan lejano geográficamente”.

Hacia el cierre, el politólogo sintetizó el clima de incertidumbre que atraviesa la política argentina: “Vamos redondeando, así les cuento quién va a ganar el domingo. Después les cuento lo que va a pasar el lunes, que es más difícil”.

El encuentro, realizado en el marco de la 2° Cumbre Aseguradora Argentina, reunió a funcionarios, empresarios y economistas, y se centró en los desafíos de una economía en proceso de estabilización y en las perspectivas institucionales tras las elecciones.