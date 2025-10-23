Virginia Gallardo responde al peronismo correntino y denuncia una “campaña sucia” en su contra

Raúl Hadad (Fuerza Patria) pidió la impugnación de la candidatura de Virginia Gallardo por supuesta falta de residencia.

En la recta final hacia las elecciones legislativas nacionales, la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes, Virginia Gallardo, se convirtió en el centro de una fuerte controversia política tras la solicitud de impugnación de su candidatura presentada por Raúl “Rulo” Hadad, referente de Fuerza Patria y exintendente de San Roque. Gallardo respondió con dureza, acusando al peronismo local de impulsar una “campaña sucia” y de recurrir a la mentira como estrategia electoral.

“Que hagan todo lo que quieran hacer, que es la única manera que tienen, evidentemente, de jugar a la política”, lanzó Gallardo en declaraciones a medios locales, al referirse a la presentación judicial que busca invalidar su postulación por presunta falta de residencia en la provincia.

Entre acusaciones y defensa del arraigo

El reclamo de Hadad se centra en que Gallardo no cumpliría con el requisito de residencia mínima de dos años en Corrientes. La exvedette y figura mediática, que debutó en la política de la mano de Javier Milei, rechazó de plano esa acusación y recordó su origen correntino: “¿No se enteró que yo salí de ahí, este hombre? No me va a desconocer también. Esa es otra estrategia política que trataron de instalar”.

Gallardo se permitió incluso contraatacar, apuntando directamente a la gestión de Hadad al frente del municipio de San Roque. “Así como ellos dicen que soy una turista, la turista habla con la gente y la gente me habla acerca también de la gestión de Hadad”, ironizó, en referencia a las denuncias de empleados municipales que reclaman sueldos atrasados.

Con tono desafiante, la candidata de LLA aseguró que está siendo blanco de una maniobra destinada a desacreditar su incursión política. “Me dijeron que no me meta en política porque es lo más sucio que hay. Pero si este es el costo de decir la verdad y querer cambiar las cosas, lo asumo con la frente en alto”, sostuvo.

“Sabía que eran sucios, pero no tanto”

Gallardo denunció que la campaña en su contra incluyó la difusión de información falsa sobre su domicilio. “Ayer dijeron que tengo domicilio en Buenos Aires y en Corrientes y que iba a votar dos veces. Fueron a filmar un baldío que desconozco. Sabía que eran sucios, pero no tanto”, afirmó, visiblemente molesta.

La candidata insistió en que el intento de impugnación forma parte de una estrategia de desesperación del peronismo correntino ante el avance de La Libertad Avanza en la provincia. “Esto muestra que no tienen propuestas, solo mentiras. Por eso los correntinos deben votar por la gente que trabaja, que tiene buenas intenciones y que no vive de la política”, remarcó.

Defensa del gobierno y mensaje conciliador

Gallardo también se refirió a temas nacionales, como los cuestionados recortes en materia de discapacidad, que generaron polémica en los últimos meses. Defendió la gestión libertaria y justificó los ajustes presupuestarios: “La indignación tiene que ser con los vivos que usaron la caja política de ese dinero, no con los recortes. Si decimos que no hay plata, hay que definir de dónde salen las partidas. ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos los impuestos?”.

En diálogo con radio Dos, la candidata también habló sobre su futura relación con el gobernador electo Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario Gustavo Valdés. Aseguró que no prevé conflictos institucionales y que su estilo será “dialoguista y conciliador”. “No tengo ningún problema en tener una ida y vuelta con el gobernador. Soy una persona superconciliadora”, expresó.

La figura de Gallardo, entre la polémica y la exposición

Su irrupción en la política generó impacto mediático y controversias en Corrientes. Gallardo, conocida por su carrera en el mundo del espectáculo, logró capitalizar visibilidad y respaldo en los sectores libertarios, pero también enfrentó resistencia en parte del electorado tradicional. A pesar de las críticas, se muestra convencida de su papel en el espacio de Milei. “Estoy en esto para cambiar las cosas desde adentro, no para seguir el juego de los mismos de siempre”, concluyó.

Con la campaña en su punto más álgido, la disputa entre Gallardo y Hadad expone el clima de tensión que atraviesa Corrientes en la antesala de las elecciones. Mientras la Justicia evalúa la impugnación, la candidata libertaria apuesta a convertir la controversia en un motor de apoyo electoral.