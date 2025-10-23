En medio de una crisis interna Atlético Tucumán se quedó sin DT

Lucas Pusineri dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán tras la derrota 2-1 frente a San Lorenzo. La decisión fue tomada por la dirigencia, liderada por Mario Leito, en un contexto de tensiones internas y resultados irregulares.

Durante su segundo período al frente del club, Pusineri dirigió 28 partidos, logrando 10 victorias, 4 empates y 14 derrotas. Este desempeño, junto a conflictos en el vestuario y desacuerdos con la comisión directiva, precipitó su salida, una decisión que ya se discutía en semanas previas.

Uno de los principales desencadenantes fue una deuda por premios pendientes, que generó descontento entre los jugadores y tensó la relación con los dirigentes, afectando la convivencia y el vínculo con el cuerpo técnico.

En este contexto, Hugo Colace asumirá la dirección del equipo de manera interina, mientras la dirigencia busca un nuevo entrenador. Atlético Tucumán enfrenta un momento crítico tanto en lo deportivo como en lo institucional, y busca recomponer su estabilidad tras esta crisis.