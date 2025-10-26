Lautaro Martínez insultó a su exentrenador en pleno partido

En el partido de este sábado entre Napoli e Inter de Milán, Lautaro Martínez y Antonio Conte tuvieron un acalorado intercambio, reviviendo tensiones del pasado. El incidente ocurrió durante la octava fecha de la Serie A, cuando el defensor del Inter, Denzel Dumfries, quedó en el suelo tras una falta de un jugador del Napoli. Conte, a pocos metros, exigió que se levantara.

Ya recuperado, Dumfries se acercó al técnico para explicarle la situación. En ese momento, Lautaro se unió a la defensa de su compañero, lo que generó una escalofriante confrontación entre ambos. Durante el cruce, Martínez hizo gestos hacia Conte, insinuando que estaba asustado y lo llamó "cagón". La respuesta del entrenador fue igualmente intensa, según La Gazzetta dello Sport, quien lo describió como "imbécil".

🤬🗣️ LAUTARO MARTÍNEZ Y SU ENCONTRONAZO CON ANTONIO CONTE, SU EX DT EN INTER. pic.twitter.com/KgYr6pMh9c — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 25, 2025

Tras el partido, Conte restó importancia al episodio, calificándolo de parte de la emoción del juego. Recordó su etapa en el Inter y elogió a Lautaro, expresando: "Quizás no tuve la oportunidad de conocerlo bien, pero es un jugador excelente".

Este no es el primer roce entre ambos. En mayo de 2021, Lautaro mostró su descontento al ser reemplazado por Conte durante un partido, gesticulando y expresando su frustración antes de que el cuerpo técnico interviniera para calmarlo. Para suavizar la situación, grabaron un video al día siguiente simulando un combate de boxeo, cerrando con un abrazo.

El clima tenso entre Martínez y Conte resalta lo competitivo del fútbol italiano, donde las emociones pueden caldearse rápidamente en el campo.