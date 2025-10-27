La palabra de Lissa tras las críticas de Lourdes de Bandana: “Me duele, pero está captada por un demente”

En medio de la preocupación por su estado de salud, Lourdes Fernández, integrante de Bandana, reapareció en sus redes sociales con un extenso descargo. Explicó cómo lleva estos días luego de la detención de su exnovio Leandro García Gómez acusado de violencia, pero también lanzó un fuerte mensaje que fue interpretado como críticas a su excompañera Lissa Vera, quien hizo la denuncia contra el hombre.



“Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mí y que al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales", escribió Lourdes en el comunicado.

En diálogo con TN Show, Vera le respondió a su colega: “No me afecta porque es lo esperado. Dije desde el día uno que va a estar muy enojada conmigo por todo este revuelo, pero también era la única manera que las cosas sucedan”.

“Por un lado, me duele; y por otro, me pone contenta porque tiene la fuerza para pelear y enojarse conmigo. No me sorprende para nada y tampoco me lo tomo tan personal ni mucho menos”, sostuvo..

“Es lo esperado y es la respuesta esperada de una persona que está totalmente captada por un demente, así que no hay problema”, cerró.

El primer posteo de Lourdes de Bandana tras la detención de su exnovio: “Es difícil, doloroso y complicado”

“Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas. Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo. Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones”, escribió Lourdes en su perfil de Instagram.

Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar”, aclaró sobre su relación con el empresario.

“Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandanaque me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor se hacer y lo que mas amo que es CANTAR! Gracias”, concluyó.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.