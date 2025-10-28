Santi Maratea criticó a los famosos que defienden a los jubilados y generó polémica

Santiago Maratea se encuentra nuevamente en controversia tras sus declaraciones en un programa de Olga, donde criticó el “uso político” de los reclamos de los jubilados. Durante la emisión, Maratea cuestionó cómo diferentes sectores emplean la imagen de los adultos mayores en manifestaciones y debates.

“¿Realmente creen que los jubilados podían mantener el alquiler, la comida y los medicamentos? Les importaba un comino y ahora los utilizan para generar caos”, afirmó.

Maratea abogó por un “cambio cultural” y expresó su confianza en que el actual Gobierno continuará esforzándose por mejorar la vida de los jubilados, pero rechazó las voces que aprovechan la problemática para incitar al descontento.

Sus declaraciones generaron un fuerte revuelo en redes sociales, con críticas dirigidas por militantes y comunicadores que lo acusaron de minimizar la vulnerabilidad del sector.

En respuesta a los cuestionamientos, Maratea publicó un video en el que se mostró desafiante. Acusó a sus detractores de ser parte de un “circo moralista”.

“Lo que dije se viralizó en cuentas kirchneristas. Me están atacando todos al mismo tiempo. Mi respuesta es que les toca mamar. No son moralmente superiores a nadie”, declaró.

Afirmó que muchos críticos “se preocupan mucho y se ocupan poco” y que su activismo en redes es más superficial que un verdadero compromiso. Maratea, quien reconoció haber sido parte de un ambiente revolucionario, sugirió que tomar distancia de esas dinámicas revela su irracionalidad.

Cerró su mensaje con una declaración provocadora: “No rompan las pelotas. No son moralmente superiores a nadie. Son irrelevantes”.