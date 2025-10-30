Rusherking contó que intentó comunicarse con Ángela Torres después de que lo tratara de “rata”

Rusherking, el popular cantante, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar la apertura de un restaurante de pastas en Palermo. Durante la presentación del local, el artista abordó las declaraciones de su exnovia, Ángela Torres, quien lo había acusado de ser “rata” y de exigirle “ajustarse a su estilo de vida”.

En una entrevista con "Intrusos" (América), Rusherking aclaró: “No me dolió, cada uno es libre de contar lo que quiera. Me shockeó la forma en que lo dijo, porque me hizo parecer una persona que busca que la otra se adapte a mí”. Además, afirmó: “Cuando estoy de novio, siempre incluyo a mi pareja en mis viajes y compromisos”.

Thomas Tobar, su nombre real, también reflexionó sobre la situación económica de Torres: “No era consciente de que ella estaba pasando por eso. Nunca le diría a una pareja que debe pagar algo, soy generoso en mis salidas”, afirmó.

El cantante admitió que decidió dejar de defenderse de las críticas para mantener su paz mental: “Aprendí a no involucrarme en cada discusión, porque si no me vuelvo loco”. Aunque envió un mensaje a Torres tras sus declaraciones, no recibió respuesta y considera que ella podría haberse dado cuenta de su error.