Lionel Messi volvió a hablar sobre su retiro

En medio de los playoffs de la MLS, Lionel Messi reflexionó sobre el retiro de sus compañeros de la misma generación, como Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes dejarán el fútbol profesional al término de esta temporada con el Inter Miami.

En una entrevista con Fabrizio Romano para el MLS Season Pass de Apple TV, Messi compartió sus sentimientos sobre ver a amigos y colegas abandonar el deporte. "Honestamente, es difícil. Dedicas toda tu vida profesional al fútbol y ves cómo la gente a tu alrededor se retira, lo que te hace darte cuenta de que tu propio momento también llegará pronto", indicó el jugador, quien reciente renovó su contrato con el club hasta 2028.

El argentino destacó el vínculo que ha forjado con Alba y Busquets, describiéndolo como una pérdida no solo profesional, sino personal. "Siempre estuvimos en armonía dentro y fuera del campo, así que será una pérdida de amigos. Estos momentos son difíciles para ellos, pues dejar atrás algo que amas nunca es fácil", añadió Messi, candidato a MVP de la MLS.

Messi también mencionó su conexión con Luis Suárez, con quien comparte no solo el equipo, sino una amistad establecida durante su tiempo en el Barcelona. Al referirse a una jugada reciente en la que asistió a Suárez con un toque sin mirar, Messi explicó: "Eso es resultado de la experiencia, de años jugando juntos y conociéndonos los movimientos".

Mientras tanto, el Inter Miami se prepara para enfrentar a Nashville en el partido de revancha de los playoffs el sábado 1 de noviembre a las 20:30, un duelo que será transmitido por el Season Pass de Apple TV.