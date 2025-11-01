Rosario Central es líder indiscutido y Newell´s volvió a perder

San Lorenzo abrió la décimo cuarta fecha del Torneo Clausura, y este viernes por la noche se llevaron a cabo los últimos dos partidos: Instituto de Córdoba contra Rosario Central y Newell's ante Unión de Santa Fe.

Instituto 1 - 3 Rosario Central

Rosario Central se impuso 3-1 a Instituto en Córdoba en un encuentro marcado por la intensidad. La Gloria inició el partido con un gol de Jhon Córdoba, quien aprovechó un error defensivo visitante para abrir el marcador a los 5 minutos. Sin embargo, solo dos minutos después, Ignacio Malcorra igualó para el Canalla.

En la segunda parte, Rosario Central tomó el control del juego. Ángel Di María anotó de penal y, poco después, asistió a Ignacio Osvando, quien selló el 3-1 definitivo. Con esta victoria, Rosario Central escaló a la primera posición del Grupo B, mientras que Instituto se mantiene en el décimo puesto.

Newell's 0 - 1 Unión

En el cierre de la jornada, Unión sorprendió al vencer 1-0 a Newell's en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. A pesar de un estreno positivo del nuevo técnico Lucas Bernardi, el conjunto rosarino no logró concretar sus oportunidades.

El único gol del partido llegó a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Agustín Colazo anotó con un cabezazo desviado hacia el ángulo. En la segunda mitad, Newell's buscó el empate, pero no tuvo éxito. Con este resultado, Unión ascendió a la cima de la Zona A, mientras que Newell's se encuentra en la anteúltima posición.