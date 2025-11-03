Facundo Colidio salió lesionado y encendió las alarmas

Acostado Colidio fue sustituido a los 15 minutos del partido contra Gimnasia debido a un pinchazo en el isquiotibial izquierdo. La noticia ha generado preocupación en River Plate, ya que una lesión, por leve que sea, podría comprometer su participación en el Superclásico.

El partido se disputará el próximo domingo 9 de noviembre a las 16:30 hs en La Bombonera, en un enfrentamiento crucial por el segundo puesto de la Tabla Anual. River necesita ganar sus dos próximos encuentros y depender de que Boca no obtenga la victoria frente a Tigre.

