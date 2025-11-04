La Selección Argentina debutó en el Mundial Sub-17

Argentina comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial Sub 17 al vencer 3-2 a Bélgica. Los goles argentinos fueron anotados por Ramiro Tulián, Joaquín Jainkoski y Francisco Esquivel.

El partido, disputado en Doha, la capital de Qatar, tuvo un intenso ida y vuelta. Tulián abrió el marcador a los 36 minutos, pero antes del descanso, De Kimpe igualó para los belgas. En la segunda mitad, Naert anotó el 2-1 para el equipo europeo. Sin embargo, Esquivel intervino decisivamente: asistió a Jainkoski para el empate y luego anotó el gol de la victoria.

El próximo desafío de la selección argentina, dirigida por Diego Placente, será el jueves contra Túnez a las 10:30, seguido del encuentro contra las Islas Fiyi el domingo a las 9:30.