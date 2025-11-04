Los Pumas en Europa quieren ascender en el ranking

Durante noviembre, Los Pumas emprenderán una gira en Europa que podría definir su posición en el próximo sorteo del Mundial de Rugby, previsto para diciembre de 2025. El equipo argentino se medirá contra Gales, Escocia e Inglaterra en encuentros decisivos para mejorar su ranking y consolidar su estilo de juego.

El cuerpo técnico, encabezado por Felipe Contepomi, tiene como objetivo utilizar estos tres partidos para afinar estrategias y evaluar el rendimiento del equipo bajo presión. Esta serie de test matches se considera fundamental para definir roles y preparar al equipo para el torneo mundial.

World Rugby ha confirmado que la clasificación tras las ventanas internacionales de noviembre de 2025 será determinante para el sorteo de los grupos del Mundial. Esto significa que cada partido será crucial: obtener victorias ayudará a sumar puntos y mejorar la posición en las listas, lo que podría facilitar el futuro camino en la competencia.

La gira no solo busca la mejora táctica, sino también resultados que impacten directamente en la clasificación mundial. Argentina aspira a ubicarse entre los primeros, evitando ser parte de grupos complicados en el Mundial de Australia 2027. Ser cabeza de serie ofrece un calendario más favorable en la fase de grupos.

Los partidos de Los Pumas en noviembre se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Domingo 9 de noviembre — vs. Gales en Cardiff (12:10 hora Argentina)

— vs. Gales en Cardiff (12:10 hora Argentina) Domingo 16 de noviembre — vs. Escocia en Edimburgo (12:10 hora Argentina)

— vs. Escocia en Edimburgo (12:10 hora Argentina) Domingo 23 de noviembre — vs. Inglaterra en Londres (13:10 hora Argentina)

En el ranking de World Rugby, Argentina ocupa actualmente el sexto lugar con 83.82 puntos.