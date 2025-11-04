Qué dice la denuncia que hizo Juana Tinelli

Juana Tinelli, influencer de 22 años, ha presentado una denuncia judicial tras recibir una amenaza telefónica en su número personal. En su declaración, relató que al atender la llamada, un hombre se identificó como Gustavo Scaglione y le advirtió: “Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho”. Tras esas palabras, cortó la comunicación.

Tinelli expresó que el tono de la voz le causó pánico y temor por su seguridad y la de su familia. Debido a la angustia provocada por la amenaza, decidió borrar el registro de la llamada.

El empresario de medios mencionado, Gustavo Scaglione, se defendió al afirmar que se trata de una "falsa denuncia". En declaraciones a América, indicó que ha puesto la situación en manos de sus abogados.

La joven también ha hecho públicos los mensajes de apoyo que ha recibido tras criticar a su padre, Marcelo Tinelli. En un extenso comunicado, Juana aseguró haber sido amenazada por la exposición pública derivada de las decisiones de su padre. A través de más de 60 historias en Instagram, compartió mensajes de aliento de sus seguidores, quienes destacaron la importancia de su vínculo con su madre, Paula Robles, y le ofrecieron palabras de apoyo y valentía.