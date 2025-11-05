La sorprendente confesión de Marcos Giles a Ángela Torres

Desde mediados de septiembre, el vínculo entre Ángela Torres y Marcos Giles ha capturado la atención del fandom y del mundo del streaming. La cantante, actualmente en soltería, se ha convertido en el centro de uno de los romances más comentados en redes sociales. Todo comenzó con un ambiente de complicidad durante las maratónicas transmisiones de Luzu, donde la química entre ambos se ha vuelto cada vez más palpable.

En la más reciente emisión de Nadie Dice Nada, la pareja protagonizó un momento romántico que desató una ola de reacciones en línea. Durante el programa, respondieron de manera afirmativa a la pregunta de si pasarían juntos el Día de los Enamorados, lo que provocó un ruidoso aplauso en el estudio y un aumento en la especulación sobre su relación.

La interacción entre Ángela y Marcos ha incluido bromas y gestos públicos, como un beso en la mejilla que despertó una euforia en redes sociales, donde los seguidores expresaron su apoyo con comentarios entusiastas como "Me hacen volver a creer en el amor".

Giles, conocido como "El Mito", es un exfutbolista que se ha reinventado como streamer. Su conexión con Ángela no es reciente; ha estado alimentando este vínculo con gestos atentos, como un desayuno sorpresa con el dulce favorito de la cantante, lo que provocó sonrisas inesperadas durante una transmisión.

Otros momentos memorables incluyen una aparición de Giles disfrazado de oso y portando flores, un guiño a uno de los temas de Ángela, que llevó nuevamente a los espectadores a expresar su deseo de formalización de la relación.

A pesar de las opiniones divididas sobre su conexión, la química entre Ángela y Marcos se mantiene en el centro de atención. Sus interacciones continuas, cuidada complicidad y momentos espontáneos en las transmisiones en vivo han establecido a esta pareja como la más comentada de la era digital, evidenciando que el amor puede florecer en un entorno virtual.