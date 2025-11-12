Las exigencias de la China Suárez que llevaron a Nico Occhiato a dar de baja la entrevista

La actriz China Suárez tenía programada una entrevista exclusiva, pero a pocas horas de su anuncio, la conductora Yanina Latorre reveló que la nota no se llevará a cabo debido a las condiciones impuestas por la artista.

“A la nipona se le bajó la nota con Leuco. Comenzó a imponer condiciones”, anunció Latorre en sus redes sociales. En el programa SQP (América), explicó que Suárez solo quería aparecer en el programa de Nico Occhiato, aclamado por su número de espectadores.

Sin embargo, Occhiato no estaba interesado en el contenido que la actriz quería presentar y ofreció otros espacios, como Patria y Familia o Antes que Nadie. Suárez eligió el segundo, pero cuando se llegó a un acuerdo con Diego Leuco para una entrevista más íntima, ella rechazó la propuesta, insistiendo en querer participar con todo el panel.

Latorre añadió que las condiciones impuestas por Suárez continuaron aumentando, y centró su crítica en una de ellas: “Exigió que Nico Occhiato estuviera presente en el estudio durante la entrevista con Leuco. Esto se considera una falta de respeto”, manifestó.

Más tarde, Leuco corroboró esta versión, afirmando que la actriz había condicionado su participación a la presencia de Occhiato. En su programa, Latorre también compartió un mensaje del periodista, quienes afirmaron que preferían cancelar la entrevista, ya que la situación había complicando el ambiente.

Finalmente, Latorre mencionó que recibió una llamada de Suárez y su manager para aclarar que su intención no era exactamente la que se había interpretado.