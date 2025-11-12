El descargo de Diego Leuco al filtrarse las condiciones que puso la China Suárez

El martes 11 de noviembre, Mauro Icardi pasó tiempo con sus hijas, mientras que la actriz China Suárez se preparaba para promocionar su nueva serie en Disney+, "Hija del fuego". Se anunció que realizaría una entrevista en "Antes que Nadie", el programa de Diego Leuco en Luzu TV, pero la reunión se canceló inesperadamente.

La controversia comenzó cuando Laura Ubfal reveló que Suárez había estado en conversaciones con otro medio, OLGA, pero decidió continuar con Luzu TV debido a problemas con las condiciones propuestas. Sin embargo, durante la tarde, Yanina Latorre informó que la entrevista había sido cancelada, y mencionó que una de las exigencias de la actriz era la presencia del conductor Nico Occhiato.

Leuco, en conversación con Latorre, confirmó que, ante la imposición de la actriz, optaron por cancelar la entrevista. Explicó que la dinámica se tornaba incómoda y que preferían no llevar a cabo la conversación bajo tales condiciones. A pesar de la cancelación, el periodista indicó que Suárez le había comunicado que todo había sido un malentendido y que no había resentimientos.

En redes sociales, las opiniones sobre la actitud de Suárez fueron variadas; algunos señalaron la pérdida de una oportunidad de promoción, mientras que otros criticaron su comportamiento. Diego Leuco, aunque no se pronunció públicamente en sus redes, confirmó a Latorre los detalles de la situación.