Viotti presentó el Observatorio Industrial de Rafaela

El intendente Leonardo Viotti junto a la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, encabezaron la presentación del Observatorio Industrial de Rafaela – Edición Septiembre 2025.

La iniciativa, desarrollada por el Municipio y el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), tiene como objetivo relevar y analizar la evolución de la actividad industrial de la ciudad, brindando información precisa y actualizada que sirva de base para la toma de decisiones públicas y privadas.

Un termómetro de la industria rafaelina

El informe relevó 54 empresas industriales de distintos tamaños y rubros, que representan el 70 % del empleo industrial de Rafaela. El relevamiento, realizado en septiembre de 2025, permitió conocer de primera mano la situación actual del sector, su comportamiento en materia de inversión, empleo, exportaciones y expectativas.

Entre los principales resultados se destaca que:

El 81,2 % de las empresas realizó inversiones durante el último año.

El 72,1 % financió sus proyectos con capital propio.

El 55,8 % espera aumentar sus ventas en los próximos meses.

Casi la mitad (45,5 %) exporta parte de su producción.

Aunque persisten desafíos vinculados al financiamiento, la competitividad y la falta de personal calificado, los indicadores reflejan una actitud activa y resiliente del entramado productivo local, que continúa apostando por la inversión, la innovación y el empleo.

“Una herramienta para transformar datos en decisiones”

Durante la presentación, el intendente Leonardo Viotti destacó la relevancia del Observatorio como insumo para la gestión pública y la articulación con el sector privado: “Este Observatorio es una herramienta fundamental para conocer con precisión cómo evoluciona la industria local, cuáles son sus desafíos y qué oportunidades se abren para seguir fortaleciendo el empleo y la inversión”, señaló.

“Rafaela tiene una identidad profundamente productiva, y ese ADN industrial es el que queremos acompañar con gestión, información y políticas concretas que potencien a nuestras empresas”, agregó.

Por su parte, la secretaria Patricia Imoberdorf subrayó la importancia del diagnóstico como base para el diseño de políticas de desarrollo:

“Este tipo de diagnósticos son clave porque nos permiten tomar decisiones basadas en evidencia”, afirmó, y señaló que “detrás de cada número hay realidades concretas de empresas, trabajadores y familias. Nuestro compromiso es usar esta información para generar políticas que acompañen, capaciten y fortalezcan a nuestro entramado productivo”.

Expectativas y desafíos

Las proyecciones del sector para el período septiembre 2025 – septiembre 2026 muestran un panorama de moderado optimismo, con una mayoría de empresas que espera mejoras en el nivel de actividad y ventas, aunque con cautela respecto a la rentabilidad.

Entre los principales desafíos que las industrias mencionaron se encuentran el alto costo financiero (39 %), la caída de ventas internas (37 %), el aumento de costos (33 %), la presión fiscal (29 %) y la incertidumbre económica (27 %).

Pese a estas limitaciones, el informe evidencia que el entramado productivo local mantiene su dinamismo, con un nivel de inversión sostenido y una fuerte capacidad de adaptación frente al contexto económico.

Mirada a futuro

El Observatorio Industrial se consolida como una herramienta estratégica de análisis y monitoreo, que permite al Municipio y al sector privado contar con información de calidad para planificar acciones conjuntas.

Cabe aclarar que las mediciones se llevarán a cabo dos veces al año en los meses de septiembre y marzo, siendo la próxima en marzo de 2026.

“El Observatorio Industrial nos permite transformar datos en decisiones. Conocer la realidad es el primer paso para construir futuro”, concluyó Imoberdorf.

